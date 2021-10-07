"Станет ли Жоржиньо следующим итальянцем, который выиграет "Золотой мяч"? Из-за титулов он это заслужил, но будет непросто. Когда я выиграл приз, Месси и Роналду не было", – отметил Каннаваро в интервью AS.

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Напомним, именно Фабио стал последним обладателем "Золотого мяча" среди итальянцев – защитник был признан лучшим в мире в 2006 году после победы на чемпионате мира.

К слову, Жоржиньо в 2021 году стал обладателем Лиги чемпионов и победил на Евро-2020. Итальянец был основным хавбеком в составе Челси и сборной Италии.

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