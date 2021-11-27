Бывший защитник "Скуадры Адзурры" Фабио Каннаваро высказался о Криштиану Роналду на фоне возможной встречи между сборными Италии и Португалии в марте.

"Роналду будет жить ради матча с Италией, потому что хочет на чемпионат мира. И он точно будет самым опасным игроком Португалии. Можете критиковать его сколько хотите, но он еще забивает немало.

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Верим в Кьеллине и Бонуччи, хорошо знающих Роналду, знакомых с его движениями. Криштиану уже не такой мобильный, как несколько лет назад. Возможно, это поможет нам", – цитирует Каннаваро La Gazzetta dello Sport .

Напомним, Италия и Португалия могут сойтись в финале пути С квалификации на ЧМ-2022, если в полуфинале пройдут Северную Македонию и Турцию соответственно. Поединки пройдут в марте.