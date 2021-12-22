Каннаваро поразил физической формой, проехав 250 км на велосипеде, – мотивирующие фото от обладателя "Золотого мяча"
Знаменитый итальянский футболист в компании единомышленников преодолел расстояние от Неаполя до Рима буквально за полдня.
Для преодоления расстояния в 254 километра 48-летнему итальянцу понадобилось чуть меньше 8 часов – 7 часов и 43 минуты. Фабио Каннаваро и его друзья стартовали в Неаполе, проехали по побережью Тирренского моря, а финишировали в Риме у знаменитого Колизея.
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Соответствующие фотографии из поездки на велосипеде Фабио опубликовал в Instagram.
Напомним, самым успешным в карьере Каннаваро был 2006 год. Тогда итальянец выиграл чемпионат мира и стал обладателем "Золотого мяча". Тренерская карьера Фабио ограничивается Азией – несколько месяцев назад он покинул китайский Гуанчжоу Эвергранд.
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