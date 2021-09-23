Наставник Гуанчжоу Эвергранд после 5-ти лет работы в Поднебесной завершит китайский этап тренерской карьеры.

Чемпион мира-2006 согласовал досрочный разрыв контракта с Гуанчжоу Эвергранд. Из-за финансовых проблем холдинга, владеющего клубом, руководство больше не может выполнять свои обязательства перед 48-летним Каннаваро, сообщает Sohu.

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Стороны решили, что в этой ситуации наилучшим решением станет досрочное прекращение сотрудничества. Гуанчжоу сэкономит деньги, которые должен был выплатить экс-капитану сборной Италии, а сам Каннаваро сможет искать новое место работы. Несмотря на финансовые трудности, клуб планирует доиграть текущий сезон, а играющим тренером станет капитан команды.

Каннаваро во второй раз возглавил Гуанчжоу Эвергранд в 2017 году и выиграл с командой титул чемпиона Китая, а также Суперкубок страны. Фабио работал главным тренером сборной Китая и ряда клубов Азии.

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