Легендарный Фабио Каннаваро стал главным тренером Беневенто, который выступает в Серии B.

О назначении 49-летнего итальянца новым наставником первой команды Беневенто сообщил на официальном сайте клуба.

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Подробности контракта пока не указаны. Представление чемпиона мира-2006 в составе сборной Италии состоится в четверг, 22 сентября. В должности наставника Беневенто Фабио заменил своего тезку – Фабио Казерту.

Это первый опыт работы в Италии в карьере Каннаваро-тренера. Ранее Фабио работал исключительно в Азии – Аль-Ахли (ассистент), Гуанчжоу Эвергранд, Аль-Наср, Тяньцзинь Тяньхай и сборная Китая. Почти год обладатель "Золотого мяча-2006" находился без работы.

После 6-ти туров Серии B Беневенто занимает 13 место, одержав только две победы. Поражения в двух последних матчах стоили работы Фабио Казерте. В прошлом сезоне Беневенто занял 7-е место – очевидно, что перед легендой итальянского футбола будет стоять задача повыситься в классе.

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