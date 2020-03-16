Каннаваро назвал рецепт успеха китайцев в борьбе с пандемией коронавируса

Главный тренер Гуанчжоу Эвергранд Фабио Каннаваро поделился мыслями по поводу ситуации в Китае, после возвращения в Поднебесную.

"Мы должны оставаться дома. Полиция может прийти в любое время, чтобы измерить температуру и, самое главное, проверить, покидаем мы дом или нет. Если вы не заключенный, и нарушили правила, вас депортируют в ту же секунду.

Ухань Чжоэр экстренно вернулся из Испании в Китай – известна причина

Сейчас все нормально. Можно увидеть людей на террасах, в ресторанах, без масок. Месяц назад на улице не было ни души. Однажды я был в Коннектикуте, и никого кроме полиции и скорой помощи на улице не было. Они смеялись над китайцами, что вирус был только у них, а теперь китайцы победили пандемию, потому что они выполнили все необходимые шаги власти. Они сделали это вместе, оставаясь дома", – цитирует Каннаваро издание Mundo Deportivo.

Интересно, что после возвращения Каннаваро в Китай у него взяли кровь и измерили температуру, после чего отправили на карантин. После 14 дней изоляции итальянец сдаст очередные тесты. Если коронавирус у него обнаружен не будет, то Каннаваро получит документ, который разрешает ему передвигаться по улицам.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині