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Каннаваро назвал рецепт успеха китайцев в борьбе с пандемией коронавируса

16 марта 22:42 94 Читати українською
Каннаваро назвал рецепт успеха китайцев в борьбе с пандемией коронавируса
Фабио Каннаваро / Getty Images

Главный тренер Гуанчжоу Эвергранд Фабио Каннаваро поделился мыслями по поводу ситуации в Китае, после возвращения в Поднебесную.

"Мы должны оставаться дома. Полиция может прийти в любое время, чтобы измерить температуру и, самое главное, проверить, покидаем мы дом или нет. Если вы не заключенный, и нарушили правила, вас депортируют в ту же секунду.

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Сейчас все нормально. Можно увидеть людей на террасах, в ресторанах, без масок. Месяц назад на улице не было ни души. Однажды я был в Коннектикуте, и никого кроме полиции и скорой помощи на улице не было. Они смеялись над китайцами, что вирус был только у них, а теперь китайцы победили пандемию, потому что они выполнили все необходимые шаги власти. Они сделали это вместе, оставаясь дома", – цитирует Каннаваро издание Mundo Deportivo.

Интересно, что после возвращения Каннаваро в Китай у него взяли кровь и измерили температуру, после чего отправили на карантин. После 14 дней изоляции итальянец сдаст очередные тесты. Если коронавирус у него обнаружен не будет, то Каннаваро получит документ, который разрешает ему передвигаться по улицам.

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Мир коронавирус Китай Китай Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд Фабио Каннаваро Фабио Каннаваро
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