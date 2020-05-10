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Каннаваро хочет попробовать свои силы в Европе – чемпион мира уже выбрал топ-лигу

06:00 1 Читати українською
Каннаваро хочет попробовать свои силы в Европе – чемпион мира уже выбрал топ-лигу
Фабио Каннаваро / Сайт Гуанчжоу Эвергранд

Главный тренер Гуанчжоу Эвергранд Фабио Каннаваро настроен сделать следующий карьерный шаг.

"Я нахожусь в Китае, чтобы попытаться улучшить свою систему и идеи в футболе. Я в одном из лучших азиатских клубов и, конечно, в будущем, я хотел бы получить опыт в Европе. Я хочу получить этот вызов.

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Мне нравится менталитет Клоппа, но в то же время мне нравится футбольная культура Пепа, потому что нам всегда нужна интенсивность с мячом и без него. Но вы должны контролировать игру и пытаться выиграть. У меня есть система, и я надеюсь, что однажды вы ее увидите. Я надеюсь на шанс в Европе, в частности, смотрю каждую игру в АПЛ, мне нравится атмосфера и культура футбола в Англии", – подытожил Каннаваро в интервью Sky Sports.

Добавим, что чемпион мира 2006 года привел Гуанчжоу Эвергранд к золотым медалям последнего розыгрыша чемпионата Китая.

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9 мая
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Теги
Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Англия Мир Фабио Каннаваро Фабио Каннаваро Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд Юрген Клопп Юрген Клопп Китай
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