Каннаваро – о коронавирусе: Встреча с монстром тяжела, потому что не было прецедентов

Экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро, который сейчас возглавляет китайский Гуанчжоу Эвергранд, поделился мыслями относительно смертельной болезни.

"Это положительное послание для нас, итальянцев, и для всего мира. Болезнь можно искоренить, но нам нужно быть серьезными и организованными. Встреча с таким монстром оказалась тяжелой, потому что не было прецедентов. Чувство общности и фундаментальная ценность жизни взяли верх. Ценой жертв является урок, понятный миром.

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В Италии мы понимаем вирус лучше, чем большинство других, и мы на правильном пути. Поведение большинства правильное, даже если некоторые из них только пытаются это понять. Мой отец, например, не склонен понимать, что должен менять повседневные привычки ради себя и своей семьи. Он хочет покупать сигареты в табачной лавке и болтать с друзьями. Я дал ему понять, что так он рискует заразиться и заразить маму. Не хочу никого осуждать. Понимаю тех, кто хочет вернуться к своим близким, но это серьезная ошибка", – цитирует Каннаваро издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Италия является второй страной в мире и первой в Европе по количеству пораженных коронавирусом. По состоянию на 15 марта в стране инфицировано 21157 человек. Зафиксировано 1441 летальный случай, еще 1966 человек вылечились. В стране введен строгий карантин, отменены все спортивные соревнования, большинство стран прекратили авиасообщение с Апеннинами.

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