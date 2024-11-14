На очереди 2014 год. Заря проведет свой последний матч на родном Авангарде, где последний гол перед оккупацией забьет Руслан Малиновский. Донецкий Шахтер также играет последнюю игру на Донбасс Арене, победив Ильичевец (3:1), а золотые медали того сезона получают именно "горняки". Днепр финиширует вторым, а бронзовые медали возьмет Металлист.

В матче между Динамо и Днепром произошел серьезный инцидент: Денис Бойко травмировал Олега Гусева, который потерял сознание, но удалось его спасти. В конце сезона Сергей Ребров возвращается в Динамо и выигрывает Кубок Украины, победив Шахтер.

"Горняки", которые после переезда во Львов попадают в группу Лиги чемпионов, выходят из нее, а Днепр под руководством Маркевича успешно преодолевает групповой этап Лиги Европы. Динамо также выигрывает свою группу ЛЕ. К сожалению, в мотокатастрофе погибнет Андрей Гусин. Подробнее об этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".