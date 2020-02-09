Каниболоцкий вернулся в расположение Карпат

Экс-голкипер Шахтера и Днепра Антон Каниболоцкий снова работает с львовской командой.

Голкипер Антон Каниболоцкий снова тренируется с футболистами Карпат, сообщает издание fckarpaty.com.ua.

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31-летний вратарь вернулся в тренировочный лагерь львовской команды и продолжает подготовку к чемпионату с "зелено-белыми" – голкипер принял участие в спарринге против узбекского Металлурга.

Напомним, ранее ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский утверждал, что Карпаты не захотели соглашаться с требованиями игрока по зарплате и не нашли с ним общий язык. К слову, в январе Карпаты попрощались с вратарем Романом Пидкивкой, конкурировавшим в первой половине текущего сезона за место в составе с Олегом Кудриком.

Каниболоцкий последний для себя сезон провел в польской Медзи (23 матча), однако летом разорвал контракт с клубом и с тех пор оставался без команды.

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