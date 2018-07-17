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Каниболоцкий стал игроком польского клуба Медзь

00:50 5 Читати українською
Каниболоцкий стал игроком польского клуба Медзь
Антон Каниболоцкий / Фото: ФК Медзь

Украинский голкипер Антон Каниболоцкий продолжит карьеру в чемпионате Польши.

Голкипер Антон Каниболоцкий подписал контракт с польским клубом Медзь, сообщает официальный сайт команды.

Соглашение рассчитано на 2 года.

Напомним, Антон Каниболоцкий разорвал контракт с Карабахом, соглашение было расторгнуто по взаимному согласию сторон. 30-летнего голкипера ждали в тренировочном лагере азербайджанского клуба, где он так и не появился. Отсутствие вратаря связали с нежеланием играть за Карабах.

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Антон Каниболоцкий Антон Каниболоцкий Трансферы Медзь Медзь Мир
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