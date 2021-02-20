Каниболоцкий "привез" позорный гол в ворота Миная – защитник Динамо наказал соперника за легкомыслие
Голкипер Миная стал главным неудачником поединка 15-го тура УПЛ против Александрии.
Минай пока не может найти свою игру после зимнего перерыва, на этот раз обидчиком закарпатцев стала Александрия.
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Особенно красноречивым стал эпизод с третьим голом команды Шарана. В простой ситуации вратарь Миная Антон Каниболоцкий выкатил мяч в спину своему защитнику, очевидно, что игрок не сразу сориентировался. Зато футболист хозяев Роман Вантух быстро перехватил мяч и отправил круглого за шиворот горе-вратарю.
Напомним, Вантух защищает цвета Александрии на правах аренды, права на игрока принадлежат киевскому Динамо.
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