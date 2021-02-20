Минай пока не может найти свою игру после зимнего перерыва, на этот раз обидчиком закарпатцев стала Александрия.

Дебютный гол Шахаба в видеообзоре матча Мариуполь – Заря

Особенно красноречивым стал эпизод с третьим голом команды Шарана. В простой ситуации вратарь Миная Антон Каниболоцкий выкатил мяч в спину своему защитнику, очевидно, что игрок не сразу сориентировался. Зато футболист хозяев Роман Вантух быстро перехватил мяч и отправил круглого за шиворот горе-вратарю.

Напомним, Вантух защищает цвета Александрии на правах аренды, права на игрока принадлежат киевскому Динамо.

"Луческу – не чарівник": чи є у Динамо капітан, з Мораєсом все погано, або Що насправді мав на увазі Шева