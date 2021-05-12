Закарпатцы потеряли уже второго исполнителя после вылета из УПЛ. Голкипер Антон Каниболоцкий заявил, что уходит из команды.

"Я ушел из Миная. У меня закончился контракт и я не планирую оставаться. Нахожусь в поисках нового клуба.

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Что касается других ребят, то у многих истекли сроки договоров. Но чего-то конкретного по ним сказать не могу. Возможно, ведут переговоры о продлении", – цитирует Каниболоцкого FootBoom.

Заметим, Антон присоединился к закарпатцам прошлым летом. С тех пор принял участие в 9 поединках, пропустив 21 гол. Ранее коллектив покинул Мислав Матич, а сам Минай понизился в классе по итогам сезона УПЛ 2020/21.

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