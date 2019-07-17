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Каниболоцкий может продолжить карьеру в Казахстане – вратарь заинтересовал команду, в которой уже играют украинцы

16:37 10 Читати українською
Каниболоцкий может продолжить карьеру в Казахстане – вратарь заинтересовал команду, в которой уже играют украинцы
Антон Каниболоцкий / соцсети

Экс-вратарь Шахтера Антон Каниболоцкий может оказаться в казахском Атырау.

Украинский экс-голкипер польской Медзи Антон Каниболоцкий может продолжить карьеру в казахском Атырау, передает Sportarena.

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По информации издания, в услугах Каниболоцкого лично заинтересован тренер команды Олег Дулуб. 31-летний вратарь стал свободным агентом после завершения прошлого сезона.

В прошлом сезоне в составе Медзи Каниболоцкий провел 23 поединка во всех турнирах, пропустив 32 гола и отстояв 8 матчей на ноль.

Отметим, что кроме тренера, в составе Атырау выступает еще 3 украинца: Ризван Аблитаров, Андрей Ткачук и Эдуард Сергиенко.

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Теги
Атырау Атырау Олег Дулуб Олег Дулуб Украинцы за рубежом Мир Андрей Ткачук Андрей Ткачук Антон Каниболоцкий Антон Каниболоцкий Ризван Аблитаров Ризван Аблитаров Чемпионат Казахстана
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