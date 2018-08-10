Каниболоцкий дважды пропустил в дебютном матче за Медзь

Голкипер Антон Каниболоцкий неудачно сыграл в своем первом матче за польский Медзь.

Украинский вратарь польского клуба Антон Каниболоцкий впервые вышел в стартовом составе на матч против гданьской Лехии.

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Дебют вышел не слишком удачным, ведь Каниболоцкий пропустил дважды, а его команда в итоге проиграла в матче 4-го тура чемпионата Польши.

На 39 минуте поединка Арак выиграл борьбу в штрафной Медзи и головой переправил мяч в сетку ворот после подачи с фланга.

Во втором тайме на 56 минуте Патрик Липски огорчил Каниболоцкого, попав в ворота из-за пределов штрафной.

В итоге Медзь уступил Лехии со счетом 0:2.

Отметим, после 4 туров местного чемпионата Медзь занимает 12 место в турнирной таблице.