Хавбек сборной Италии Антонио Кандрева пошел на понижение в Серии А.

Сампдория на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника из Интера. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Годин официально перешел из Интера в Кальяри

По неофициальным данным, Кандрева стоил Сампдории всего 2,5 млн евро. Новичок генуэзцев взял свой любимый номер 87. В прошлом сезоне 33-летний игрок провел за Интер 40 матчей, в которых отметился 7 голами и 9 ассистами.

Добавим, что Сампдория начала новый розыгрыш Серии А поражением от Ювентуса со счетом 0:3.

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