Лула да Силва утверждает, что между действующим президентом страны и Неймаром заключён договор по поводу низкого подоходного налога футболиста.

Кандидат от Рабочей партии Лула да Силва, который прошёл во второй тур президентских выборов в Бразилии, объяснил, почему форвард ПСЖ поддерживает действующего президента страны Жаира Болсонару.

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Согласно Лулу, между Болсонару и Неймаром заключён договор, согласно которому долг подоходного налога игрока ПСЖ существенно сократился. Об этом кандидат в президенты Бразилии рассказал в интервью YouTube-каналу Flow Podcast.

"Думаю, Неймар боится, что если я выиграю выборы, то узнаю, за что Болсонару простил ему его долг по подоходному налогу. Думаю, поэтому он меня боится", – заявил Лулу.

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