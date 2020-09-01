Кандидат в президенты Барселоны оценил шансы Месси остаться в клубе
Кандидат в президенты Барселоны Виктор Фонт высказался о ситуации вокруг нападающего команды Лионеля Месси.
"Как дошло до такой ситуации? Это очень хороший вопрос. Как это произошло? Этот вопрос должен волновать всех, кто любит Барселону. Пытаясь ответить на него, мы будем двигаться к решению проблемы.
Куман провел первую тренировку в Барселоне – Месси проигнорировал нового тренера
Месси любит клуб и хочет побеждать, конкурировать. Он говорил это годами, а не в течении нескольких недель. К сожалению, клуб не сумел выполнить обещание и построить конкурентоспособную команду.
Сможет ли клуб предотвратить уход Месси? Пока дело не закончено, надежда всегда остается. И, таким образом, я надеюсь, что его решение можно изменить. Однако это не выглядит возможным.
Теперь нужно сконцентрироваться на том, чтобы максимально смягчить переходную станцию. Очень глубокие связи между Месси и Барселоной никуда не исчезнут. Мы можем каким-то образом обеспечить продолжение отношений в будущем", – поделился Фонт в комментарии Sky Sports.
Напомним, что аргентинец пошел на открытую конфронтацию с боссами "блаугранас". Нападающий высказал пожелание бесплатно покинуть Камп Ноу, но каталонцы настаивают на необходимости выплаты клаусула в размере 700 млн евро.
Трансфер Месси из Барселоны: Гвардиола дал шокирующий совет аргентинцу и риск уничтожить футбольную индустрию (LIVE)