"Как дошло до такой ситуации? Это очень хороший вопрос. Как это произошло? Этот вопрос должен волновать всех, кто любит Барселону. Пытаясь ответить на него, мы будем двигаться к решению проблемы.

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Месси любит клуб и хочет побеждать, конкурировать. Он говорил это годами, а не в течении нескольких недель. К сожалению, клуб не сумел выполнить обещание и построить конкурентоспособную команду.

Сможет ли клуб предотвратить уход Месси? Пока дело не закончено, надежда всегда остается. И, таким образом, я надеюсь, что его решение можно изменить. Однако это не выглядит возможным.

Теперь нужно сконцентрироваться на том, чтобы максимально смягчить переходную станцию. Очень глубокие связи между Месси и Барселоной никуда не исчезнут. Мы можем каким-то образом обеспечить продолжение отношений в будущем", – поделился Фонт в комментарии Sky Sports.

Напомним, что аргентинец пошел на открытую конфронтацию с боссами "блаугранас". Нападающий высказал пожелание бесплатно покинуть Камп Ноу, но каталонцы настаивают на необходимости выплаты клаусула в размере 700 млн евро.

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