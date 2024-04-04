Хави в конце января объявил о том, что собирается покинуть "кулес" после завершения сезона. Несмотря на то, что руководство Барселоны надеется уговорить испанца остаться, также рассматриваются и другие варианты.

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Как сообщает Diario Sport, Ганс-Дитер Флик "безумно" хочет получить работу в испанском клубе. 59-летний специалист в целом заинтересован в том, чтобы как можно быстрее найти новую команду, причем топ-уровня. Также он настроен попробовать свои силы за пределами Германии. Барселона подходит ему.

При этом руководство "блаугранас" хочет сперва посмотреть, как завершится сезон. Флик готов подождать. Отмечается, что он следит за играми каталонцев и уже думает, какие тактические изменения можно было бы внести.

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