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Канчельскис раскритиковал Неймара: Танцевать чечетку в середине поля – не игра нападающего

12:00 52 Читати українською
Канчельскис раскритиковал Неймара: Танцевать чечетку в середине поля – не игра нападающего
Неймар / Getty Images

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис жестко высказался о форварде сборной Бразилии Неймаре.

"Я думаю, что фаворитами в первом круге плей-офф станут бельгийцы, англичане и французы. Бразилия тоже будет иметь шанс, только если Неймар прекратит заниматься ерундой, начнет играть для команды, а не для себя, не будет танцевать в середине поля.

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Хорваты впечатлили – это хорошая организованная команда, французы также неплохо выглядят. Мне и бразильцы нравятся, но у них все-таки есть Неймар, играющий больше на себя. Он все что-то хочет показать в середине поля: если бы это он делал в штрафной, то я еще понимаю, но танцевать чечетку в середине поля – это не игра нападающего.

Есть еще и испанцы, у которых хороший подбор игроков. У них большой шанс побороться за медали, но им еще играть против хозяев чемпионата мира, у которых будет мощная поддержка. Хотя им не привыкать", – цитирует Канчельскиса ТАСС.

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ЧМ 2018 Бразилия Бразилия Андрей Канчельскис Неймар Неймар
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