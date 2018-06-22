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Канчельскис: Против сборной России вышли какие-то пленные

14 июня 23:02 379 Читати українською
Канчельскис: Против сборной России вышли какие-то пленные
Андрей Канчельскис / Фото: ТАСС

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу россиян в матче открытия ЧМ-2018.

"Футболисты молодцы, порадовали всех болельщиков. Жизнь продолжается, конечно, Саудовская Аравия – это команда первого российского дивизиона, даже второго.

Россия – Саудовская Аравия – 5:0 – видео голов

С таким футболом непонятно как они вообще вышли на чемпионат мира. Пленные какие вышли.

Смешно, если не обыгрывать соперника, который еле-еле дышит. Поймите, это было бы безобразием. То, что Россия забила и почувствовала уверенность – это хорошо, рад за ребят. Посмотрим, как дальше будем играть против нормальных соперников. Это не соперник, не команда. Забыть надо эту игру быстрее и вообще о ней не говорить", – цитирует Канчельскиса Спорт-Экспресс.

ЧМ-2018 1 тур

Россия - Саудовская Аравия: Четверг 14 июня 2018

Россия
Матч окончен
5 : 0
Саудовская Аравия
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Теги
ЧМ 2018 Россия Россия Россия - Саудовская Аравия Андрей Канчельскис
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