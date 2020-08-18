toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ИНТЕР - ШАХТЕР БАРСЕЛОНА РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Каналы Спорт 1/2 покажут матчи квалификации Лиги чемпионов с участием украинцев

13:42 - Читати українською
Каналы Спорт 1/2 покажут матчи квалификации Лиги чемпионов с участием украинцев
Ференцварош / ФК Ференцварош

Еще не определился победитель в нынешней Лиге чемпионов, а уже в разгаре новый сезон евротурнира.

Уже сегодня, 18 августа, стартует квалификация Лиги чемпионов сезона-2020/21. Украинские болельщики смогут посмотреть в прямом эфире на каналах Спорт 1/2 сразу шесть матчей этой стадии, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook журналист Андрей Шахов.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи

В частности, сегодня будут транслироваться матчи: Легия – Линфилд (20:00), Динамо Брест – Астана (21:00) и Црвена Звезда – Европа (Гибралтар) (22:00), а завтра каналы покажут поединки: Арарат-Армения – Омония (18:00), Ференцварош – Юргорден и Маккаби – ФК Рига (оба в 20:00).

Напомним, в Динамо Брест выступает сразу трое украинцев – Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Экс-защитник Карпат Сергей Вакуленко защищает цвета Арарат-Армении, а Ференцварош представляют Игорь Харатин, Александр Зубков и Сергей Ребров.

Результаты жеребьевки 2 раунда ЛЧ 2020/21 – тяжелая судьба Реброва, фарт Милевского, круг соперников Динамо

blog_ava
Интер – Шахтер: Каштру назвал переломный момент полуфинала Лиги Европы
00:35
8329
Теги
Александр Александр Зубков Сергей Сергей Ребров Игорь Игорь Харатин Евгений Евгений Хачериди Олександр Олександр Нойок Сергей Сергей Вакуленко Лига чемпионов Динамо Брест Динамо Брест телевидение Андрей Шахов Украинцы за рубежом Арарат-Армения Арарат-Армения Ференцварош Ференцварош
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
17
мин
Динамо Брест
21:00
Астана
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?