Каналы Спорт 1/2 покажут матчи квалификации Лиги чемпионов с участием украинцев

Еще не определился победитель в нынешней Лиге чемпионов, а уже в разгаре новый сезон евротурнира.

Уже сегодня, 18 августа, стартует квалификация Лиги чемпионов сезона-2020/21. Украинские болельщики смогут посмотреть в прямом эфире на каналах Спорт 1/2 сразу шесть матчей этой стадии, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook журналист Андрей Шахов.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи

В частности, сегодня будут транслироваться матчи: Легия – Линфилд (20:00), Динамо Брест – Астана (21:00) и Црвена Звезда – Европа (Гибралтар) (22:00), а завтра каналы покажут поединки: Арарат-Армения – Омония (18:00), Ференцварош – Юргорден и Маккаби – ФК Рига (оба в 20:00).

Напомним, в Динамо Брест выступает сразу трое украинцев – Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Экс-защитник Карпат Сергей Вакуленко защищает цвета Арарат-Армении, а Ференцварош представляют Игорь Харатин, Александр Зубков и Сергей Ребров.

Результаты жеребьевки 2 раунда ЛЧ 2020/21 – тяжелая судьба Реброва, фарт Милевского, круг соперников Динамо