toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
ЕВРО-2020 ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Каналы Футбол 1/2 будут транслировать чемпионат Бельгии, – СМИ

22:51 58 Читати українською
Каналы Футбол 1/2 будут транслировать чемпионат Бельгии, – СМИ
Руслан Малиновский / УЕФА

Чемпионат Бельгии с этой недели будет транслироваться на каналах Футбол 1/2.

Телеканалы Футбол 1/2 приобрели права на показ чемпионата Бельгии, сообщает Sport Arena. По информации источника, матчи этого первенства будут транслироваться уже с этих выходных.

Євро-2020: несподіваний лідер "групи смерті", 2 збірні майже у фінальній частині, дід реанімує Італію – підсумки весни

В этом чемпионате выступает несколько украинцев, самыми яркими представителями являются Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун и Евгений Макаренко.

Каналы Футбол со следующего сезона теряют права на показ АПЛ, которые приобрела Setanta.

Теги
Украинцы за рубежом Игорь Пластун Игорь Пластун Руслан Малиновский Руслан Малиновский Евгений Макаренко Евгений Макаренко Андерлехт Андерлехт Генк Генк Гент Гент Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук Роман Безус Роман Безус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
7
мин
СК Днепр-1
18:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук