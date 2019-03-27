Каналы Футбол 1/2 будут транслировать чемпионат Бельгии, – СМИ

Чемпионат Бельгии с этой недели будет транслироваться на каналах Футбол 1/2.

Телеканалы Футбол 1/2 приобрели права на показ чемпионата Бельгии, сообщает Sport Arena. По информации источника, матчи этого первенства будут транслироваться уже с этих выходных.

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В этом чемпионате выступает несколько украинцев, самыми яркими представителями являются Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун и Евгений Макаренко.

Каналы Футбол со следующего сезона теряют права на показ АПЛ, которые приобрела Setanta.