Копа Америка-2024, 1/4 финала

Венесуэла – Канада – 1:1 (по пенальти – 3:4)

Голы: Рондон, 65 – Шаффелберг, 13

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В ночь на 6 июля в борьбе за выход в полуфинал Кубка Америки сошлись Венесуэла и Канада. "Кленовые листья" вышли вперед уже в начале встречи – форвард Лилля Джонатан Дэвид принял мяч после вбрасывания из-за боковой на левом фланге, под давлением защитника ворвался во вратарскую и протолкнул в центр – Шаффелберг в касание переправил сферу в сетку. Канадцы имели несколько сумасшедших моментов, чтобы удвоить свое преимущество, но команде откровенно не везло.

В середине второго тайма венесуэльцам удалось сравнять: после очередной атаки Канады мяч был выбит в центр поля и Рондон помчался к воротам соперника. Вместо того, чтобы пытаться бороться с защитником, который его опекал, он остановился, посмотрел вперед и пробил, казалось, наугад. Нападающий мексиканской Пакучики заметил, что голкипер Канады вышел далеко из ворот и решил испытать удачу: замысел удался – мяч перелетел через Максима Крепо и влетел в сетку. Невероятный гол!

В конце концов, все решалось в серии послематчевых пенальти, где более точными были именно канадцы. За выход в финал турнира они будут бороться с аргентинцами. Полуфинальная встреча состоится в ночь на 10 июля.

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