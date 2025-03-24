Лига наций КОНКАКАФ. Матч за третье место

Канада – США – 2:1

Голы: Олувасеи, 27, Дэвид, 59 – Агьеманг, 35

Почеттино пообещал выиграть Мундиаль благодаря Трампу – на следующий день США опозорились с Панамой

В матче за третье место сборная Канады расправилась в принципиальном матче над США. После не менее горячего матча против Панамы, американцы пытались реабилитироваться за поражение в матче за третье место, но и здесь потерпели фиаско. Канадцы, мотивированные многочисленными угрозами президента Соединенных Штатов Трампа, вышли на матч заряженными и по всем статьям переиграли принципиального соперника, что ранее также сделала сборная Канады по хоккею.

Уже в первом тайме нападающий Миннесоты Тани Олувасеи открыл счет в матче. "Янки" быстро ответили своим точным ударом – отличился Патрик Агьеманг.

Во втором тайме игра была уже равной. Однако решающее слово взял класс игроков: нападающий Лилля Джонатан Дэвид снова вывел свою команду вперед, хладнокровно реализовав свой момент и установив финальный счет – 2:1 в пользу канадцев.

Лига наций КОНКАКАФ. Финал

Мексика – Панама – 2:1

Голы: Хименес, 8, 90+2 (пенальти) – Карраскилья, 45+2 (пенальти)

Финальный поединок турнира был не менее захватывающим, чем игра за третье место. Ранний гол Рауля Хименеса дал подопечным Хавьера Агирре надежду, что игра будет легкой для них. Однако панамцы легко не сдались и смогли уже перед перерывом отквитать мяч – автор голевой передачи против США Карраскилья на этот раз был точен с пенальти.

Второй тайм был более спокойный, ведь команды не хотели рисковать. И уже когда панамцы готовились к потенциальным овертаймам, мексиканцы заработали право на пенальти. Опытный игрок Фулхэма Хименес уверенно реализовал одиннадцатиметровый, принеся трофей своей сборной.

Таким образом футбольная сборная США оказалась ниже Панамы, Канады и Мексики, которым Дональд Трамп постоянно угрожает тарифами и другими санкциями. Для канадцев это вообще первый раз, когда их сборная дважды переиграла американцев с 1985 года.

Сборная США проиграла сверхпринципиальный матч и вылетела в полуфинале Лиги наций – далее еще одна ожесточенная игра на фоне заявлений Трампа