Сборная Канады не без приключений готовится ко второму в своей истории чемпионату мира.

"Кленовые" 23 сентября встречались с командой Катара в рамках подготовки к ЧМ-2022 и праздновали победу со счетом 2:0. Голы в свой актив записали Ларин и Дэвид, однако особое внимание было приковано ко второму взятию.

Участник ЧМ-2022 устроил бойкот и отказался от матчей – скандал набирает обороты.

Джонатан Дэвид побежал праздновать гол, прикрыв эмблему Nike на экипировке. Это была протестная акция. Дело в том, что канадцы во второй раз в своей истории вышли на Мундиаль, но их технический спонсор не разработал новой формы специально под турнир.

Футболисты этим недовольны, ведь будут единственной сборной на ЧМ, которая не будет иметь новой экипировки. Они убеждены, что не заслужили такого отношения своим достижением, сообщает Goal .