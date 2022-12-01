Марокко в матче с Канадой поборется за выход в плей-офф чемпионата мира. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Канада – Марокко начнется в 17:00 по киевскому времени. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO и Суспільному. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

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Стартовые составы команд

Канада: Борян – Джонстон, Витория, Миллер – Бьюкенен, Осорио, Кэй, Адекугбе – Хойлетт, Ларин, Дэвис.

Марокко: Буну – Хакими, Агерд, Саис, Мазрауи – Амрабат, Унахи, Сабири – Зиеш, Эн-Несири, Буффал.

Марокко встречает последний тур на втором месте группы F и имеет реальные шансы на плей-офф. Ничья с Канадой гарантирует африканцам 1/8 финала, а победа может принести первое место в группе.