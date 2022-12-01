Канада – Марокко

1 декабря, 17:00. Доха, стадион Аль-Тумама

Главный арбитр: Рафаэль Клаус (Бразилия).

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне.

Поединок имеет турнирное значение лишь для Марокко – в случае победы или хотя бы ничьей африканцы выйдут в плей-офф ЧМ-2022. Канада же порадовала в первом туре на фоне убогой Бельгии (но проиграла 0:1) и была разбита Хорватией во втором, так что североамериканцы уже вылетели из Мундиаля. Марокко же в игре с Хорватией расписало нулевую ничью, а вот Бельгия была уверенно обыграна 0:2. Счет был по игре – именитые соперники не смогли придумать ничего интересного в атаке и допускали ошибки в обороне. Куртуа в воротах тоже не спасал.

У африканцев немало именитых игроков в составе. Хакими, Зиеш, Мазрауи, Эн-Несири, Буфаль и другие образовали боевой коллектив, который станет проблемой для любого соперника. Атлетичные, быстрые в контрнаступлении и надежные в обороне – ни одного пропущенного мяча на турнире, а играли против фаворитов. Канада же классно отыграла в игре с Бельгией, не забив с пенальти и в общей сложности нанеся 21 удар по воротам соперника. Впрочем, не хватало точности – только 4 из них попали в плоскость.

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Это и есть главная проблема канадцев: они классно создают моменты, однако никак не могут завершить свои возможности. Удалось это только однажды – Дэвис шокировал Хорватию на 2-й минуте игры. Этот гол стал дебютным для североамериканцев на Мундиалях. Отсутствие турнирной мотивации канадцев делает именно Марокко фаворитами – им достаточно не проиграть эту встречу.

Ориентировочные составы на матч Канада – Марокко

Канада: Борян – Джонстон, Витория, Миллер – Лария, Хатчинсон, Эустакио, Дэвис – Дэвид, Ларин, Бьюкенен.

Марокко: Буну – Хакими, Агерд, Саис, Аттияталла – Амрабат, Унахи, Амалла – Зиеш, Эн-Несири, Буфаль.

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Марокко продемонстрировало, что умеет надежно играть в защите, а Канада показала неумение реализовывать свои моменты. Да, североамериканцы достаточно интересны в атаке и могут потрепать африканскую оборону, но забить вряд ли удастся – сопернику необходимо не проиграть, чтобы выйти из группы. Марокко может подловить соперника на контратаках – скорость Хакими и других игроков атаки может стать смертельной для Канады. Но перенапрягаться марокканцы вряд ли будут – все же стоит сэкономить силы для следующего матча в плей-офф.

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