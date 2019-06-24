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КАН важнее Лиги чемпионов – Мане сделал неожиданный выбор

19:06 56 Читати українською
КАН важнее Лиги чемпионов – Мане сделал неожиданный выбор
Садио Мане / фото из соцсетей

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане поделился ожидания от выступлений на КАН-2019.

"Мы можем достичь чего-то грандиозного, все зависит от нас. Конечно, мы входим в список фаворитов Кубка африканских наций и не скрываем этого. Но одного статуса недостаточно, чтобы дойти до конца и победить.

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Выиграть КАН с Сенегалом, который никогда не побеждал в этом турнире, пожалуй, замечательно. Я даже готов обменять победу в Лиге чемпионов на успех в Кубке африканских наций. В таком случае возвращения в Дакар было бы невероятным. Это было бы осуществлением моей безумной мечты", – цитирует Мане France Football.

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Заметим, что в первом матче на КАН-2019 Сенегал со счетом 2:0 обыграл Танзанию. Сам Мане, который в этом году выиграл Лигу чемпионов с Ливерпулем, из-за дисквалификации не принимал участия в матче.

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Садио Мане Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль Сенегал Сенегал Лига чемпионов Кубок африканских наций
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