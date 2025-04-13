Немецкий специалист с января 2025 года пытается выкупить Бордо. Оливер Кан действует не сам, а в сотрудничестве со швейцарским инвестиционным фондом.

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Бывший голкипер сделал предложение Жерару Лопесу, президенту жирондинцев, в размере 30 миллионов евро. Также Кан представил документы, подтверждающие наличие средств. Жерар Лопес заявил, что не получал никакого предложения. Президент Бордо вообще не настроен продавать свой клуб и хочет и дальше его развивать, но именно из-за плохого управления жирондинцы вылетели в Националь 2.

"Если предложение необходимо прислать, оно должно быть направлено мне. Никто не говорил ни об 0, ни о 30 млн, ничего. Мы не разговаривали с Оливером Каном целый месяц", – цитирует Лопеса Lequipe.

Напомним, Бордо сейчас находится на третьем месте в турнирной таблице Националь 2 с 42 баллами. От первой строчки, которая дает путевку в Националь, жирондинцы отстают на пять очков за 5 туров до конца чемпионата.

К слову, за Бордо выступал Даниил Игнатенко в период с января 2022 по сентябрь 2024 года.

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