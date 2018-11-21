Кан может заменить Хёнесса на посту президента Баварии

Президент Баварии Ули Хёнесс размышляет над тем, чтобы покинуть свой пост в мюнхенском клубе.
В течение следующих двух-трех лет Ули Хьонесс запланировал покинуть пост президента Баварии. Недавно функционер заявил: "Если бы я знал, кто может выполнять эту работу, я бы завершил этот этап своей карьеры уже в следующем году".
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К концу 2019 Хёнесс должен будет решить, стоит ли баллотироваться на очередных выборах в ноябре. В любом случае, процесс смены руководства в Баварии уже запущен, сообщает SPORT BILD.
По информации издания, бывший футболист Баварии Оливер Кан является главным фаворитом на то, чтобы стать заменой Хёнессу.
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Отмечается, что после того, как Кан возглавит руководство "ротэн", вектор политики мюнхенского клуба кардинально не изменится.