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Кан может заменить Хёнесса на посту президента Баварии

11:06 45 Читати українською
Кан может заменить Хёнесса на посту президента Баварии
Оливер Кан / фото: dpa

Президент Баварии Ули Хёнесс размышляет над тем, чтобы покинуть свой пост в мюнхенском клубе.

В течение следующих двух-трех лет Ули Хьонесс запланировал покинуть пост президента Баварии. Недавно функционер заявил: "Если бы я знал, кто может выполнять эту работу, я бы завершил этот этап своей карьеры уже в следующем году".

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К концу 2019 Хёнесс должен будет решить, стоит ли баллотироваться на очередных выборах в ноябре. В любом случае, процесс смены руководства в Баварии уже запущен, сообщает SPORT BILD.

По информации издания, бывший футболист Баварии Оливер Кан является главным фаворитом на то, чтобы стать заменой Хёнессу.

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Отмечается, что после того, как Кан возглавит руководство "ротэн", вектор политики мюнхенского клуба кардинально не изменится.

Теги
Бавария Бавария Германия Олівер Кан Ули Хёнесс
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