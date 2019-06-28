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КАН-2019: Тунис и Мали расписали результативную ничью

19:40 23 Читати українською
КАН-2019: Тунис и Мали расписали результативную ничью
Тунис – Мали / Фото CAF

Состоялись очередные поединки второго тура Кубка африканских наций-2019.

КАН-2019, 2-й тур

Группа E

Тунис – Мали – 1:1

Голи: Хазри, 70 – Самассеку, 60

Группа D

Марокко – Кот-д’Ивуар – начало в 20:00

Южная Африка – Намибия – начало в 23:00

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Тунис выглядел убедительнее соперника в первом тайме поединка, но после перерыва счет открыли именно игроки Мали. Номинальные хозяева смогли вырвать ничью благодаря голу Вахби Хазри. Мали возглавляет группу E, Тунис – второй.

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