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КАН-2019: Нигерия обыграла Бурунди, Уганда вышла в лидеры группы А

06:00 22 Читати українською
КАН-2019: Нигерия обыграла Бурунди, Уганда вышла в лидеры группы А
Нигерия – Бурунди – 1:0

Состоялись очередные матчи 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций-2019.

КАН-2019, 1-й тур

ДР Конго – Уганда – 0:2

Голы: Кадду, 14, Окви, 48

Нигерия – Бурунди – 1:0

Гол: Игало, 77

Гвинея – Мадагаскар – 2:2

Голы: Каба, 34, Камано, 66 (п) – Анисет, 49, Андриа, 55

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Группа А

Уганда легко обыграла Конго. Нападающий Патрик Кадду на 14-й минуте встречи открыл счет. В начале второго тайма форвард Эммануэль Окви отправил второй мяч в ворота сборной Конго.

Сборная Уганды, набрав 3 очка, возглавляет турнирную таблицу группы А, Конго (0) занимает последнее, четвертое место.

Группа В

Нигерия минимально одолела Бурунди. Автором единственного гола на 77-й минуте стал нападающий Одион Игало, который отличился спустя 4 минуты после выхода на замену.

Гвинея и Мадагаскар расписали результативную ничью, забив по два гола, что позволило нигерийцам единолично стать лидером группы В.

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Мир Гвинея Гвинея Нигерия Нигерия ДР Конго ДР Конго Кубок африканских наций Уганда Уганда Мадагаскар Мадагаскар
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