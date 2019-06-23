КАН-2019: Нигерия обыграла Бурунди, Уганда вышла в лидеры группы А

Состоялись очередные матчи 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций-2019.
КАН-2019, 1-й тур
ДР Конго – Уганда – 0:2
Голы: Кадду, 14, Окви, 48
Нигерия – Бурунди – 1:0
Гол: Игало, 77
Гвинея – Мадагаскар – 2:2
Голы: Каба, 34, Камано, 66 (п) – Анисет, 49, Андриа, 55
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Группа А
Уганда легко обыграла Конго. Нападающий Патрик Кадду на 14-й минуте встречи открыл счет. В начале второго тайма форвард Эммануэль Окви отправил второй мяч в ворота сборной Конго.
Сборная Уганды, набрав 3 очка, возглавляет турнирную таблицу группы А, Конго (0) занимает последнее, четвертое место.
Группа В
Нигерия минимально одолела Бурунди. Автором единственного гола на 77-й минуте стал нападающий Одион Игало, который отличился спустя 4 минуты после выхода на замену.
Гвинея и Мадагаскар расписали результативную ничью, забив по два гола, что позволило нигерийцам единолично стать лидером группы В.