КАН-2019 Мадагаскар минимально победил Бурунди

Состоялся очередной поединок второго тура Кубка африканских наций-2019.

КАН-2019, 2-й тур

Група В

Мадагаскар – Бурунді – 1:0

Гол: Іламахаріта, 76

Сенегал – Алжир – початок о 20:00

Кенія – Танзанія – початок о 23:00

КАН-2019: Нигерия минимально победила Гвинею, Салах помог Египту одолеть ДР Конго

Несмотря на равную игру соперников, Мадагаскару все же удалось дожать соперника в конце матча, забив единственный и одновременно решающий гол. 3 очка подняли победителей на второе место группы В. Бурунди – на последнем месте.