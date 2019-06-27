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КАН-2019 Мадагаскар минимально победил Бурунди

19:45 5 Читати українською
КАН-2019 Мадагаскар минимально победил Бурунди
Сборная Мадагаскара одержала первую победу на КАН-2019 / Фото Busy Buddies

Состоялся очередной поединок второго тура Кубка африканских наций-2019.

КАН-2019, 2-й тур

Група В

Мадагаскар – Бурунді – 1:0

Гол: Іламахаріта, 76

Сенегал – Алжир – початок о 20:00

Кенія – Танзанія – початок о 23:00

КАН-2019: Нигерия минимально победила Гвинею, Салах помог Египту одолеть ДР Конго

Несмотря на равную игру соперников, Мадагаскару все же удалось дожать соперника в конце матча, забив единственный и одновременно решающий гол. 3 очка подняли победителей на второе место группы В. Бурунди – на последнем месте.

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Теги
Мир Кубок африканских наций Мадагаскар Мадагаскар
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