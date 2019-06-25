КАН-2019: Кот-д'Ивуар в напряженном матче одолел ЮАР, Мали разгромила Мавританию

Состоялись очередные матчи 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций-2019.

КАН-2019, 1-й тур

Группа D

Кот-д'Ивуар – ЮАР – 1:0

Гол: Коджия, 55

Группа Е

Тунис – Ангола – 1:1

Голы: Мсакни, 34 (п) – Джалма, 73

Мали – Мавритания – 4:1

Голы: Диабі, 37, Марега, 35 (п), Траоре, 55, 74 – Ел Хасен, 72 (п)

В группе D сборная Кот-д'Ивуара обыграла национальную команду ЮАР со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 64-й минуте. Его автором стал Жонатан Коджия. Ивуарийцы, набрав три очка, делят первое-второе места в турнирной таблице группы с Марокко.

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В группе Е сборные Туниса и Анголы сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 1:1. На 34-й минуте Юссеф Мсакни с пенальти вывел тунисцев вперед, а на 73-й минуте Джалма счет сравнял.

Национальная команда Мали разгромила Мавританию и единолично возглавила турнирную таблицу в квартете Е. У Туниса и Анголы по одному зачетному пункту.