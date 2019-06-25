КАН-2019: Камерун спокойно победил Гвинею-Бисау

Один из фаворитов победой начал свой путь на континентальном первенстве.

КАН-2019, 1-й тур

Група F

Камерун – Гвинея-Бисау – 2:0

Голы: Банана, 66, Баокен, 69

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Камерунцы ошеломили соперников двойным ударом в середине второго тайма. Сначала фланговый защитник Банана замкнул подачу с углового, а через несколько минут Баокен из французского Анже воспользовался провалом обороны Гвинеи-Бисау. К слову, нападающий "львов Теранги" вышел на замену всего за несколько секунд до своего результативного выстрела.