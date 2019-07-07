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КАН-2019: глава Ассоциации футбола и тренер сборной Египта подали в отставку после сенсационного вылета из турнира

09:17 63 Читати українською
КАН-2019: глава Ассоциации футбола и тренер сборной Египта подали в отставку после сенсационного вылета из турнира
Хавьер Агирре / AFP

Глава Ассоциации футбола Египта Хани Або Рида, а также главный тренер национальной команды Хавьер Агирре подали в отставку после вылета команды из Кубка африканских наций.

 

Глава Ассоциации футбола Египта Хани Або Рида, а также главный тренер национальной команды Хавьер Агирре объявили об отставке после сенсационного вылета команды из Кубка африканских наций, сообщает KingFut.

КАН-2019: Египет с Салахом сенсационно уступил ЮАР на последних минутах

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций-2019 сборная Египта потерпела неожиданное поражение от ЮАР (0:1).

Отметим, что 60-летний Агирре возглавил сборную Египта 1 августа 2018. Перед этим мексиканец тренировал эмиратский клуб Аль-Вахда. Также он работал со сборными Японии и Мексики, и возглавлял Осасуну, Атлетико, Сарагосу и Эспаньол. Его контракт со сборной был рассчитан на 4 года.

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Теги
Мир Кубок африканских наций КАН-2019 Хавьер Агирре Хавьер Агирре Египет Египет Египет - ЮАР
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