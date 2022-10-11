Спортивный советник президента ПСЖ Луиш Кампуш намерен прервать свой недолгий срок пребывания в парижском клубе, информирует Le Parisien.

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Причины такого желания кроются в конфликте с президентом Насером Аль-Хелаифи и его консультантом Антеро Энрике. Согласно источнику, Кампуш был недоволен работой Энрике этим летом, поскольку ему не удалось избавиться от многих нежелательных игроков ПСЖ. Как и в случае с Килианом Мбаппе, Кампуш тоже чувствует, что парижский клуб его предал.

Напомним, что Кампуш получил должность советника президента ПСЖ прошлым летом.

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