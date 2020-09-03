Каморанези возглавил словенский Марибор
22:58 - Читати українською
Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Мауро Каморанези принял новый клуб.
Бывший полузащитник Ювентуса и сборной Италии Мауро Каморанези стал главным тренером Марибора, сообщает официальный сайт словенского клуба.
Пирло озвучил цели Ювентуса на сезон
43-летний специалист заключил контракт до лета 2023 года. Последней командой итальянца был словенский Табор.
Напомним, Каморанези начал тренерскую карьеру в 2015 году. Кроме вышеупомянутых клубов успел поработать с мексиканскими Корас и Тапачула и аргентинским Тигре.
Пірло – справжній феномен, а Ювентус Ліппі гірший за Мілан Анчелотті – як тренують тріумфатори ЧС-2006
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter