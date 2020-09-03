Бывший полузащитник Ювентуса и сборной Италии Мауро Каморанези стал главным тренером Марибора, сообщает официальный сайт словенского клуба.

Пирло озвучил цели Ювентуса на сезон

43-летний специалист заключил контракт до лета 2023 года. Последней командой итальянца был словенский Табор.

Напомним, Каморанези начал тренерскую карьеру в 2015 году. Кроме вышеупомянутых клубов успел поработать с мексиканскими Корас и Тапачула и аргентинским Тигре.

Пірло – справжній феномен, а Ювентус Ліппі гірший за Мілан Анчелотті – як тренують тріумфатори ЧС-2006