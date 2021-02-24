Словенский клуб в Twitter сообщил об увольнении 44-летнего специалиста. Его обязанности временно будет исполнять Саша Гайсер.

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Каморанези возглавил Марибор в сентябре прошлого года, однако легендарный чемпион мира 2006-го не оправдал ожиданий. В последних четырех матчах команда набрала всего одно очко, позволив Олимпии выскочить на первую строчку чемпионата Словении. Руководство Марибора не собирается второй раз подряд терять чемпионство, поэтому решилось на кадровые изменения.

Напомним, Каморанези начал тренерскую карьеру в 2015 году. Ранее он успел поработать с мексиканскими Корас и Тапачула, аргентинским Тигре и словенским Табором.

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