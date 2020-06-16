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Каморанези может возглавить Болтон

22:34 19 Читати українською
Каморанези может возглавить Болтон
Мауро Каморанези / Slosport

Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Мауро Каморанези претендует на пост главного тренера английского Болтона. Ныне он работает со словенским Табором.

"Скакуны" заинтересованы в приглашении итальянца, сообщает Manchester Evening News.

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Боссы Болтона решили не продлевать контракт с Китом Хиллом. Под его руководством команда финишировала последней в английском Лиге 1. Сезон 2020/21 Уондерерз начнут в Лиге 2. Спортивный директор Болтона Тобиас Феникс надеется уговорить Каморанези, поскольку хочет, чтобы фигура нового тренера вдохновляла молодую команду.

Лишь в январе итальянец аргентинского происхождения возглавил словенский Табор. Под началом Каморанези команда провела 7 матчей в словенской Первой лиге (высший дивизион), в которых одержала 3 победы и трижды проиграла.

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Теги
Болтон Болтон Англия Английская футбольная лига (EFL) Мауро Каморанези Мауро Каморанези Табор Табор
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