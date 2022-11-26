Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа вынужден был объяснять свои действия в матче первого тура Мундиаля против Швейцарии (0:1). Он вышел на поле в бутсах с флагом страны-террористки.

"Вижу большое внимание к моим бутсам. И на всякий случай хочу подчеркнуть, что изображенный на них российский флаг – это знак уважения к стране, в которой я вырос, сформировался и получил футбольное образование.

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На России живут родные, они всегда со мной. Это наш с ними общий дом. В бутсах с русским флагом я играю уже много лет и не собираюсь нарушать эту традицию. Всем хорошего дня! Пусть все у всех будет отлично", – написал Ондуа в своем Telegram-канале .

Напомним, Гаэль вышел в обуви с флагами Камеруна и страны 404. У него два гражданства, но он не раз говорил, что больше чувствует себя представителем террористов и оккупантов. Все детство он провел в России, а его отец работал в посольстве. О войне в Украине Ондуа, конечно, молчит.