Кубок африканских наций, 1/4 финала

Гамбия – Камерун – 0:2

Голы: Токо-Экамби, 50, 57

Хозяева турнира экзаменовали Гамбию, которая уже наделала шума на Кубке Африки. Команда набрала 7 очков в групповом турнире, опередив Тунис, а в 1/8 финала довольно неожиданно одолела Гвинею. Камерун выиграл свою группу, набрав 7 пунков, а в первом раунде плей-офф с трудом прошел Коморы, которые весь матч играли с полевым футболистом в воротах. Именно "неукротимые львы" считались явным фаворитом дуэли.

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Первый момент возник на 14-й минуте. Венсан Абубакар пяткой замыкал прострел с фланга, но попал в защитника. Это был первый эпизод, достойный внимания, но и тогда нападающий находился в офсайде. Совершенно скучный старт матча. Едва ли первая содержательная атака Гамбии могла завершиться выходом один на один, однако Андре Онана вовремя вышел и был первым на мяче.

"Напряжения" не выдержали даже организаторы трансляции – сигнал исчез минут на 5. И сразу после возобновления показа игры мог забивать Абубакар. Лучший бомбардир турнира выиграл верховую борьбу, но чуть не попал в угол ворот. Через несколько минут Венсан в совершенно идентичном эпизоде ​​пробил в голкипера!

Серьезно добавил Камерун ближе к перерыву – куда активнее атаковала команда, чем в матче против Комор. Но голов в первом тайме это не принесло – 0:0 после 45-ти минут с серьезным преимуществом хозяев. Гамбия ни разу не пробила даже в направлении ворот Онана.

На старте второй половины игры Камерун снял все вопросы. Как и в матче с Коморами, забил Карл Токо-Экамби. Нападающий Лиона головой положил мяч в угол ворот. Гамбия поплыла и пропустила второй раз. Токо-Экамби оформил дубль, замкнув классный прострел Мартина Онгла. Пятый гол нападающего на турнире, а экс-полузащитник львовских Карпат отдал уже третий голевой пас на Кубке Африки.

По сути, на этом игра завершилась. У хозяев было еще несколько моментов, но счет больше не изменился. Гамбия не смогла ничего противопоставить одному из фаворитов турнира и заслуженно вылетела – те же Коморы в 1/8 выглядели посимпатичнее. В полуфинале соперником камерунцев станет победитель пары Египет – Марокко.

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