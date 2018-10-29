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Каменюка сломал нос

27 октября 13:25 84 Читати українською
Каменюка сломал нос
Никита Каменюка / Фото ФК Заря

Защитник луганской Зари Никита Каменюка получил тяжелую травму.

В поединке дублирующих команд Зари и Александрии, травму получил ветеран хозяев Никита Каменюка.

В игровом столкновении 33-летнему защитнику сломали нос.

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Стоит отметить, что в противостоянии минимально победили гости (1:0).

Основные составы этих команд встретятся сегодня, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Украина13 тур

Заря - Александрия: Суббота 27 октября 2018

Заря
Матч окончен
0 : 0
Александрия
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