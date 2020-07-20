Каменюка официально завершил карьеру и будет работать ассистентом тренера Зари

Бывший защитник Зари Никита Каменюка попробует свои силы в тренерском штабе луганского клуба.

Никита Каменюка завершил игровую карьеру сообщает официальный сайт Зари.

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Отмечается, что защитник провел в составе луганчан 350 матчей и отличился 21 голом и 18 ассистами. Однако, Каменюка не покидает расположение Зари, ведь станет ассистентом тренера команды U-19 уже с первого августа.

Напомним, Заря заняла третье место в текущем розыгрыше чемпионата Украины, чудом не вытеснив Динамо со второй ступени.

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