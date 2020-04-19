Каменюка назвал наиболее неадекватного игрока Зари – он давно покинул клуб

Защитник Зари Никита Каменюка рассказал о самом удивительном футболисте луганской команды в своей карьере.

"Вернидуб говорил, что Бонавентуре был странным парнем. Да, он был на своей волне, также, как и Боли. Но для меня самым удивительным был Франк Мадоу.

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Человек пришел в клуб и вел себя так, будто он звезда мирового масштаба. Возможно, он ожидал, что выйдет на презентацию на стадион, а там 70-тысячная армия болельщиков. Он считал, что главный в команде, и каждый должен под него подстраиваться. Это было дико. Но все мы со странностями", – сказал Каменюка в интервью изданию Isport.ua.

Напомним, Мадоу перешел в Зарю из чемпионата Кипра в 2011 году. В луганском клубе он провел один сезон – успел сыграть в УПЛ 20 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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