Галатасарай сумел отыграться с 0:2 в домашнем матче с Копенгагеном в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:2).

Бывшие игроки Саутгемптона и Ноттингем Форест – Мохамед Эльюнусси и Диогу Гонсалвеш – забили за Копенгаген по мячу и, казалось, помогли команде победить. Но на 73-й минуте правый защитник Копенгагена Элиас Елерт заработал вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Тете шикарно спас для Галатасарая ничью с Копенгагеном в Лиге чемпионов

Турки сумели воспользоваться этим численным преимуществом, забив два мяча в течение трёх минут – на 86-й минуте своей дебютный мяч в Лиге чемпионов забил Саша Боэй, а спустя две минуты дебютным голом за Галатасарай отличился экс-вингер Шахтёра Тете. Так команда Окана Бурука и спаслась.