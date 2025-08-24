Барселона дожала Леванте во 2-м туре Ла Лиги 2025/36. Смотрите видео голов и обзор матча.

Новичок элиты ошарашил чемпиона двумя голами до перерыва. Ромеро мастерски разобрался в штрафной площади, а Моралес реализовал пенальти за руку Бальде.

Барселона вырвала победу над Леванте, оформив феерический камбэк с 0:2 за тайм

Впрочем, во втором тайме счет за 3 минуты снова стал равным. Педри запустил камбэк Барселоны роскошным дальним ударом. Вскоре Ферран замкнул подачу Рафиньи с углового. Леванте отчаянно защищался, однако в компенсированное время Эльгезабаль поразил девятку собственных ворот – 2:3.