Камбэк с автоголом в видеообзоре матча Леванте – Барселона – 2:3
Барселона дожала Леванте во 2-м туре Ла Лиги 2025/36. Смотрите видео голов и обзор матча.
15’ Iván Ромеро
49’ Педри
52’ Ферран Торрес
90’ Унаи Эльгезабаль
Новичок элиты ошарашил чемпиона двумя голами до перерыва. Ромеро мастерски разобрался в штрафной площади, а Моралес реализовал пенальти за руку Бальде.
Барселона вырвала победу над Леванте, оформив феерический камбэк с 0:2 за тайм
Впрочем, во втором тайме счет за 3 минуты снова стал равным. Педри запустил камбэк Барселоны роскошным дальним ударом. Вскоре Ферран замкнул подачу Рафиньи с углового. Леванте отчаянно защищался, однако в компенсированное время Эльгезабаль поразил девятку собственных ворот – 2:3.
