ПСЖ получил путевку в финал Кубка Франции, переиграв Дюнкерк (4:2). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Кубковый полуфинал с командой Лиги 2 для парижан едва не обернулся катастрофой. Дюнкерк дважды сумел забить в ворота россиянина Сафонова еще в первом тайме. На 7 минуте Сассо замкнул подачу в штрафную.

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Второй гол в ворота ПСЖ оформил Аль-Саад. Голкипер Дюнкерка отдал длиннющий пас вперед, Курте головой сброшу на саудовца, а тот выбежал из-за спин защитников и отправил мяч в сетку. ПСЖ отыграл один мяч до перерыва. Хакими сбросил на Дембеле, а Усман пробил на силу.

Во втором тайме парижане абсолютно контролировали игру и все же одержали победу. Маркиньос замкнул подачу с углового, Дуэ благодаря классному удару и рикошету забил красивый гол, а Дембеле воспользовался провалом в обороне, без проблем переиграв голкипера.