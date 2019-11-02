toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ШАХТЕР ЛЕВАНТЕ - БАРСЕЛОНА ВЕСТ ХЭМ - НЬЮКАСЛ

Камбэк одноклубников Зинченко в видеообзоре матча Манчестер Сити – Саутгемптон

20:03 121 Читати українською
Камбэк одноклубников Зинченко в видеообзоре матча Манчестер Сити – Саутгемптон
Манчестер Сити – Саутгемптон – 2:1 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити в волевом стиле победил Саутгемптон (2:1) в поединке 11-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ман Сити – Саутгемптон.

70’ Серхио Агуэро
87’ Кайл Уокер
 
Джеймс Ворд-Праус 14’
14’ Джеймс Ворд-Праус
70’ Серхио Агуэро
87’ Кайл Уокер

Манчестер Сити пропустил первым – уже в дебюте игры после неуверенной игры Эдерсона Уорд-Праус был первым на добивании.

Ливерпуль вырвал победу над Астон Виллой, Ман Сити одолел Саутгемптон: 11-й тур АПЛ, суббота

Подопечные Гвардиолы отыгрались лишь во втором тайме – Агуэро замкнул передачу Уокера. В конце матча тот же Уокер поразил ворота Саутгемптона и принес "горожанам" важную победу. Манчестер Сити сохранил 6-очковое отставание от Ливерпуля.

Напомним, Александр Зинченко пропустил поединок из-за травмы. Украинец не выйдет на поле еще минимум несколько недель.

Ньюкасл обыграл Вест Хэм в ярком выездном матче АПЛ – Ярмоленко стал худшим и получил наказание

blog_ava
Карпаты – Шахтер: онлайн-трансляция матча, в котором Каштру решился на серьезные эксперименты
13:50
814
Теги
Видеоновости Манчестер Сити - Саутгемптон Саутгемптон Саутгемптон Англия Манчестер Сити Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
12
мин
Эвертон
18:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук