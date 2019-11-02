Камбэк одноклубников Зинченко в видеообзоре матча Манчестер Сити – Саутгемптон

Манчестер Сити в волевом стиле победил Саутгемптон (2:1) в поединке 11-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ман Сити – Саутгемптон.

Манчестер Сити пропустил первым – уже в дебюте игры после неуверенной игры Эдерсона Уорд-Праус был первым на добивании.

Ливерпуль вырвал победу над Астон Виллой, Ман Сити одолел Саутгемптон: 11-й тур АПЛ, суббота

Подопечные Гвардиолы отыгрались лишь во втором тайме – Агуэро замкнул передачу Уокера. В конце матча тот же Уокер поразил ворота Саутгемптона и принес "горожанам" важную победу. Манчестер Сити сохранил 6-очковое отставание от Ливерпуля.

Напомним, Александр Зинченко пропустил поединок из-за травмы. Украинец не выйдет на поле еще минимум несколько недель.

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